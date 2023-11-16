Стоимость нефти упала ниже $79 за баррель

Впервые с 20 июля цена нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 79 долларов за баррель, следует из данных торгов.

По данным биржи ICE по состоянию на 17:33 стоимость январского фьючерса на Brent упала до 78,57 за баррель. К 17:35 нефть немного отыграла падение поднявшись до $78,8 за баррель. В это же время котировки WTI на NYMEX достигли отметки $74,44.

Издание Bloomberg считает, что сегодняшний обвал цен связан с данными Минэнерго США о росте запасов нефти в стране до трехмесячного максимума. Глава стратегического отдела Saxo Bank Оле Хансен отметил, что данные EIA «возобновили ослабление рынка, которое в последнее время беспокоило трейдеров, поскольку фундаментальная картина стала расходиться». Международное энергетическое агентство сообщило о том, что до конца года рынок нефти может быть менее затянутым, чем ожидалось ранее.

Вместе с тем спрос на бензин, дизельное топливо и керосин в США растёт, что также может увеличить потребление нефти. Однако потребление остаётся ниже пятилетнего среднего уровня. По мнению экспертов, конъюнктура нефтяного рынка может оставаться нестабильной под влиянием сигналов о возможном замедлении экономики и жесткой политике регуляторов.

Накануне экономист спрогнозировал цены на нефть к концу года.

Ранее София начала взимать налог с транзита российского газа.