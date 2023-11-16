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Глава МИД Чехии назвал заморозку собственности России законной

Глава МИД Чехии Липавский: заморозка собственности России соответствует закону

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Depositphotos

Глава МИД Чехии Ян Липавский назвал заморозку российской собственности в республике соответствующей чешскому законодательству, передает информагентство ЧТК.

Так он отреагировал на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о незаконности заморозки собственности РФ в Чехии.

«Я отрицаю высказывания о том, что это незаконный шаг, поскольку он соответствует чешскому законодательству согласно закону о санкциях», — сказал Липавский.

Как сообщает агентство, министр иностранных дел Чехии не ожидает ответных шагов со стороны Российской Федерации, так как не располагает информацией о чешском имуществе в Москве, на которое можно было бы наложить подобные санкции.

16 ноября Песков заявил, что Москва ответит Праге, если власти Чехии проведут заморозку государственных активов после конкретной формализации подобных недружественных шагов.

Накануне премьер-министр Чехии Петр Фиала подтвердил, что правительство одобрило решение о заморозке российской государственной собственности на территории республики.

По его словам, Москва не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью. При этом подобные здания также нельзя будет передавать или продавать. Также Россия не сможет использовать банковские счета, на которые поступает плата за ее аренду, указал Фиала.

Ранее МИД РФ назвал новый пакет санкций Евросоюза нарушением норм права.

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