Медведев призвал квалифицированных педагогов в новые регионы РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» по случаю 18-летия организации, отвечая на вопрос о нехватке школьных учителей в Херсонской области, заявил, что действующие в РФ меры стимулирования педагогических работников важно распространить на новые регионы, передает ТАСС.

По словам чиновника, педагогические кадры на новых территориях РФ «оказались вымыты» в силу понятных причин и сейчас очень важно, чтобы туда на помощь пришли квалифицированные педагоги со всей страны.

Медведев уверен, что добиться этого можно разными путями, в том числе сами регионы должны принимать необходимые решения.

«С другой стороны, мне кажется, очень важным распространить [на новые регионы] те меры стимулирования, которые [уже] существуют для педагогов на всей территории РФ», — подытожил Медведев.

Также в ходе встречи Медведев поддержал идею создания аллеи в честь волонтеров.

Ранее в России призвали установить видеокамеры во всех школьных классах.