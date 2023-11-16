Верховный суд вступился за клиентку банка, перечислившую незнакомцу 1 млн рублей

Верховный суд России постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая перевела постороннему человеку 1 млн рублей из-за ошибки в номере телефона, и не смогла получить деньги обратно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Женщина взяла кредит на ремонт квартиры и через банкомат попыталась перевести 1 млн рублей рабочему. Тот должен был на эти деньги купить стройматериалы. Но заемщица ошиблась при вводе номера телефона, и вся сумма ушла на карту случайного человека. Банк не смог вернуть сумму перевода. Там уточнили, что после зачисления средств в адрес получателя изменение любых реквизитов платежа или отмена транзакции невозможны технически.

Ответчик, получивший деньги, заявил, что давно потерял вызвавшую спор карту. О платеже он узнал в банке, куда пришел для разблокировки другой банковской карты. В кредитной организации ему якобы сообщили, что мошенники сняли со всех его карт практически все деньги.

«Суд первой инстанции, отказывая в иске, сослался на недоказанность внесения денежных средств в банкомат именно истцом. Действительно, выписка по операциям данного банкомата не содержит указания на лицо, осуществлявшее операции по внесению наличных денежных средств», — следует из определения.

Верховный суд этот довод не поддержал. Ссылаясь только на это обстоятельство, первая инстанция не дала должной оценки «доказательствам в их совокупности и взаимосвязи», считает ВС. Например, суд не оценила все банковские операции по счетам заемщицы и получателя денег на предмет совпадения или несовпадения дат и сумм транзакций с учетом объяснений сторон по этому поводу.

ВС направил дело на пересмотр в суд первой инстанции. Женщина требует от человека, которому она случайно перевела 1 млн рублей, вернуть все деньги.

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