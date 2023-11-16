Правительство дополнительно направит ₽5,5 млрд бюджетникам

Правительство РФ выделит еще ₽5,5 млрд на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, эти средства пойдут на выполнение поручения президента по увеличению оплаты труда в бюджетном секторе.

«За последние два месяца на эти цели уже выделено ₽31 млрд, что позволило повысить зарплаты в учреждениях культуры, науки, медицины и образования», — отметил Мишустин.

Премьер добавил, что дополнительные ₽5,5 млрд помогут в полной мере выполнить обязательства по повышению зарплат бюджетников согласно майским указам президента. Часть средств также пойдет на выплату пособий по уходу за ребенком.

До этого эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, кого коснется повышение окладов на 5,5%. По его словам, повышение коснется около 600 тысяч сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральных госслужащих и военнослужащих. Эксперт подчеркнул, что индексация зарплат бюджетников также окажет косвенное влияние на заработки в коммерческом секторе из-за конкуренции за кадры.

Ранее российский министр выступил против повышения зарплат учителям.