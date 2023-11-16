ЦБ: банки в Московском регионе изменили условия по 289 тысячам кредитов

Банки в Московском регионе реструктурировали свыше 289 тысяч кредитов граждан на 219,3 млрд рублей с марта 2022 года по сентябрь 2023 года, то есть изменили условия по действующим договорам для снижения финансовой нагрузки заемщиков. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

По собственным программам за указанный период банки реструктурировали 266,2 тыс. договоров на 192,5 млрд рублей. В рамках закона о кредитных каникулах — 20,3 тыс. договоров на 14,4 млрд рублей. Жители Москвы и Подмосковья получили также 2,6 тыс. ипотечных каникул по кредитам на 12,4 млрд рублей.

При этом в Москве было проведено 342,7 тыс. реструктуризаций на общую сумму 153,3 млрд рублей, а в Московской области – 195 тыс. реструктуризации объемом 65,8 млрд рублей.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказывал, что при реструктуризации происходит продление срока выплаты кредита и снижение ежемесячного платежа. Для этого необходимо обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие падение дохода. Некоторые банки неохотно идут на реструктуризацию, однако по идее они не должны отказывать, учитывая рекомендации ЦБ РФ, заключил эксперт.

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