ЦБ предложил отложить идею введения безотзывных вкладов в России

Центробанк РФ решил перестать «долбиться в стену» и отложить идею введения безотзывных вкладов в России из-за отсутствия общественного согласия. Позицию регулятора озвучил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, его цитирует РБК.

Чистюхин предложил перенести разговоры о безотзывных вкладов в процессе обсуждения проекта основных направлений развития финансового рынка России на 2024-2026 годы, которое прошло в четверг на площадке «Форум».

«Давайте будем двигаться по тем направлениям, по которым можем достигнуть какого-то прогресса. Потому что мы сейчас можем еще пять лет пробовать вводить безотзывные вклады. Но мы видим, что, еще раз повторюсь, общегражданского консенсуса не получается», — подчеркнул первый зампред ЦБ.

Чистюхин добавил, что сейчас россияне «просто не созрели», однако, возможно, это станет более актуальным через несколько лет.

Вернуться к идее обсуждения безотзывных вкладов в России изначально предложил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, обратив внимание на отсутствие упоминания о них в проекте.

20 июня Чистюхин заявил, что Банк России поддерживает идею создания безотзывных вкладов, не предполагающих снятие денег до конца срока. Но этот инструмент нужно доработать — в частности, стоит создать дополнительные стимулы и гарантии, уточнил представитель ЦБ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков добавил, что страховое покрытие по подобным вкладам надо поднять с 1,4 млн до 10 млн рублей, а также освободить от уплаты налогов вклады на срок от трех лет.

Впервые такие вклады были анонсированы ЦБ осенью прошлого года.

Ранее аналитик спрогнозировал рост ставок по вкладам в декабре.