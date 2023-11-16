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Финансист оценила, когда стоит брать нельготную ипотеку

Финансист Астахова: нельготную ипотеку стоит брать весной 2024 года

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Россиянам, которые хотят оформить нельготную ипотеку, стоит подождать до весны 2024 года, потому что пока банки выдают кредиты на невыгодных для клиентов условиях. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала финансовый консультант Екатерина Астахова.

«На сегодняшний день кредиты, в том числе ипотечные, для нас дороже, плюс требования по первоначальному взносу тоже ужесточены. Если ипотека нужна позарез, как правило, это уже семьи с детьми, то надо посмотреть в сторону льготной ипотеки, которая еще действует до 2024 года. Если мы говорим об общих условиях, то тут нужно все взвесить, потому что брать ипотечный заем по ставке 15% и выше — это очень драконовски для бюджета», — отметила эксперт.

По ее мнению, ближе к весне следующего года ключевая ставка может снизиться, что сделает ставки по ипотеке «более приятными». Астахова также посоветовала копить средства на покупку жилья, например, на депозитах с повышенной ставкой и ждать подходящих условий.

11 ноября сообщалось, что правительство Российской Федерации дополнительно выделило 95 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Дополнительное финансирование связано в том числе с повышение ключевой ставки Центрального банка России. 27 октября регулятор повысил ключевую ставку до 15% годовых.

Ранее эксперт рассказал россиянам, как купить квартиру при недоступной ипотеке.

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