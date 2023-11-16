Финансист оценила, когда стоит брать нельготную ипотеку

Россиянам, которые хотят оформить нельготную ипотеку, стоит подождать до весны 2024 года, потому что пока банки выдают кредиты на невыгодных для клиентов условиях. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала финансовый консультант Екатерина Астахова.

«На сегодняшний день кредиты, в том числе ипотечные, для нас дороже, плюс требования по первоначальному взносу тоже ужесточены. Если ипотека нужна позарез, как правило, это уже семьи с детьми, то надо посмотреть в сторону льготной ипотеки, которая еще действует до 2024 года. Если мы говорим об общих условиях, то тут нужно все взвесить, потому что брать ипотечный заем по ставке 15% и выше — это очень драконовски для бюджета», — отметила эксперт.

По ее мнению, ближе к весне следующего года ключевая ставка может снизиться, что сделает ставки по ипотеке «более приятными». Астахова также посоветовала копить средства на покупку жилья, например, на депозитах с повышенной ставкой и ждать подходящих условий.

11 ноября сообщалось, что правительство Российской Федерации дополнительно выделило 95 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Дополнительное финансирование связано в том числе с повышение ключевой ставки Центрального банка России. 27 октября регулятор повысил ключевую ставку до 15% годовых.

Ранее эксперт рассказал россиянам, как купить квартиру при недоступной ипотеке.