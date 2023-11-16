Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Заммэра Москвы рассказал об уровне безработицы в столице

Заммэра Москвы Ефимов: уровень безработицы в Москве сохраняется на низком уровне

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Уровень безработицы в Москве находится на рекордно низком уровне — 0,32%, такая тенденция фиксируется третий месяц подряд. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «Москва 24».

Он уточнил, что это на 0,07% ниже прошлогоднего показателя. С начала 2023 года в Москве на 17,1% снизилось число безработных, оно составляет 23,3 тыс. человек.

«Несмотря на внешние факторы, в городе сохраняется стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов. В агрегированной базе службы занятости населения Москвы представлено более 450 тыс. вакансий в разных отраслях экономики. Таким образом, на одного безработного приходится свыше 18 вакансий», — сообщил Ефимов.

По его словам, за девять месяцев этого года было трудоустроено на 5,9 тыс. человек больше, чем уволено. В сфере обрабатывающей промышленности данный показатель составляет 16,3 тыс. человек, в научно-технической и профессиональной отраслях — 7,9 тыс. человек.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что уровень безработицы в России в период с 2000-х годов упал с 10,6% до 3%. Она назвала 2000-е «очень сложными временами» и отметила, что снижение уровня безработицы в стране произошло во многом благодаря работе центров карьеры. С момента объявления антироссийских санкций такие центры стали местом сопровождения работодателей и работников, добавила она.

Ранее сообщалось, что каждый пятый студент в России готов работать нелегально.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий