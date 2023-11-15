В МЭР объявили об окончании восстановления российской экономики

Этап восстановления экономики России после санкционного шока завершен, сейчас идет ее активный рост, сообщила замминистра Полина Крючкова, передает ТАСС.

По словам замминистра, основными драйверами экономики являются обрабатывающие отрасли, строительство, сельское хозяйство. Также растет потребительская активность благодаря росту реальных доходов населения и гибкости рынка труда.

«Сейчас, когда этап восстановления завершен, задача — закрепить позитивные тренды и обеспечить структурную перестройку экономики», — подчеркнула Крючкова.

По предварительной оценке, в III квартале ВВП вырос на 5,5% в годовом выражении после 4,9% во II квартале. Эти показатели вынуждают международные организации пересматривать свои прогнозы, отметила замминистра.

До этого Еврокомиссия значительноулучшила прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 2% с ожидавшегося ранее спада на 0,9%. А МВФ на днях также повысил прогноз роста российской экономики в следующем году до 0,3% после ожидавшегося ранее спада на 2,3%.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил об успешном прорыве транспортной блокады РФ.