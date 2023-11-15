Инфляция в России ускорилась до 7,16%

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 7,16%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Министерства экономического развития России «О текущей ценовой ситуации».

«Год к году инфляция составила 7,16%», — указывается в документе.

Согласно информации ведомства, на прошлой неделе данный показатель равнялся 6,99%.

«За период с 8 по 13 ноября 2023 г. рост потребительских цен замедлился до 0,23%», — сказано в обзоре.

По данным Минэкономразвития, в области продовольственных товаров темпы роста цен упали до 0,42% в связи с замедлением роста стоимости продуктов питания. В сфере непродовольственных товаров эскалация цен снизилась до 0,07% из-за падения темпов роста цен на легковые машины. В сегменте сферы услуг темпы роста цен составили 0,21% за счет подорожания билетов на внутренние авиарейсы.

До этого Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России в годовом выражении начнет постепенно снижаться с весны 2024 года.

Ранее в ЦБ рассказали, как россияне оценивают инфляцию.