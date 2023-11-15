Эксперт назвал потолок курса рубля к концу года

Российский рубль до конца года сможет продолжить рост, в текущих условиях, укрепившись еще примерно на 2-4 рубля. Об этом рассказал «Газете.Ru» аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Андрей Эшкинин.

«Благодаря высокой ключевой ставке до конца 2023 года мы не ожидаем ослабления российской валюты. Наша цель до конца года по валютной паре доллар рубль — диапазон в пределах 85-87 руб., курс евро может уйти в коридор – 92-94 руб., в паре юань рубль мы ожидаем значения – 11,8-12 руб.», — подытожил Эшкинин.

Главным фактором укрепления отечественной валюты эксперт назвал жесткую денежно-кредитную политику регулятора, выраженная в повышении ставки до 15%. Аналитик отмечает, что при дальнейшем укреплении рубля на 5-7% стоит рассмотреть покупку валюты.

Он рекомендует приобретать наличные доллар и евро, поскольку они несут минимальные риски. В качестве альтернативы он предложил рассмотреть также гонконгский доллар и юань.

До этого курс доллара упал ниже отметки 90 рублей впервые с начала июля 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда стоит покупать валюту.