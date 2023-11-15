Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт усомнился в способности Дании проверять все танкеры

Аналитик Фролов: у Дании нет ресурсов для проверки всех танкеров с нефтью из РФ

close
100%
Unsplash

Дания вряд ли имеет возможности для проверки всех танкеров с российской нефтью, проходящих через ее воды. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

По его словам, речь идет о 60 млн тонн нефти в год. Физического воздействия на рынок это не окажет, однако может привести к спекулятивному росту цен. Фролов считает, что эта ситуация еще раз показывает необходимость круглогодичного доступа России к Севморпути как альтернативному экспортному маршруту.

По мнению эксперта, вопрос даже не в происхождении нефти, а в том, транспортируется ли она с нарушением ценового потолка. Он не исключает, что Дания действительно может ужесточить проверки танкеров, поскольку ЕС нужно вводить новые санкции, которые звучали бы громко, но не пугали рынок.

«Скорее всего, это будут меры по усилению контроля в рамках старых санкций», — резюмировал Фролов.

До этого в Кремле отреагировали на намерение Дании задерживать танкеры с нефтью РФ.

Ранее Financial Times сообщила, что Дания намерена проверять и блокировать танкеры с российской нефтью в своих водах в рамках новых санкций ЕС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий