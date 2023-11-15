Эксперт усомнился в способности Дании проверять все танкеры

Дания вряд ли имеет возможности для проверки всех танкеров с российской нефтью, проходящих через ее воды. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

По его словам, речь идет о 60 млн тонн нефти в год. Физического воздействия на рынок это не окажет, однако может привести к спекулятивному росту цен. Фролов считает, что эта ситуация еще раз показывает необходимость круглогодичного доступа России к Севморпути как альтернативному экспортному маршруту.

По мнению эксперта, вопрос даже не в происхождении нефти, а в том, транспортируется ли она с нарушением ценового потолка. Он не исключает, что Дания действительно может ужесточить проверки танкеров, поскольку ЕС нужно вводить новые санкции, которые звучали бы громко, но не пугали рынок.

«Скорее всего, это будут меры по усилению контроля в рамках старых санкций», — резюмировал Фролов.

До этого в Кремле отреагировали на намерение Дании задерживать танкеры с нефтью РФ.

Ранее Financial Times сообщила, что Дания намерена проверять и блокировать танкеры с российской нефтью в своих водах в рамках новых санкций ЕС.