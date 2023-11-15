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В Крыму продадут бывшее имущество украинского бизнесмена Коломойского

Имущество украинского бизнесмена Коломойского в Крыму выставят на аукцион

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Национализированное имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского в Крыму выставят на аукционе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов.

«В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО «Транспорт Логистик» — центра отдыха «Европа» в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому», — написал парламентарий.

По словам Константинова, лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое.

Ожидается, что в результате продажи национализированного имущества Коломойского в бюджет Крыма поступят 397,7 млн рублей.

В сентябре Константинов сообщал, что первые восемь объектов недвижимости на территории Крыма, которые принадлежали связанным с Украиной лицам и организациям и были национализированы, продали за 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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