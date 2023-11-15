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В Российской гильдии риелторов оценили информацию о снижении темпов ввода жилья

Эксперт по аналитике Хорьков: оценивать темпы ввода жилья нужно в конце года

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России зафиксировали снижение темпов ввода жилья в октябре на 25%, однако промежуточные данные не отражают целостную картину жилстроя. Об этом «Парламентской газете» рассказали в Российской гильдии риелторов (РГР).

При этом замруководителя комитета РГР по аналитике Михаил Хорьков призвал дождаться окончательных годовых результатов.

«Ввод жилья в эксплуатацию — это результат работы за предыдущие два-три года. В большинстве случаев этот индикатор не отражает того, что происходит здесь и сейчас. Он носит крайне запаздывающий характер и может заинтересовать лишь отделочников, продавцов мебели и мувинговые компании», — сказал эксперт.

По его словам, основном объем жилья сдается в России в последние месяцы года, именно поэтому стоит ориентироваться на годовые данные. Чтобы оценить строительную активность в жилой сфере, он посоветовал обращать внимание на объемы жилья в стадии строительства.

Накануне министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в 2023 году будет введено рекордное количество жилья в стране. По его словам, 104 миллиона квадратных метров до конца текущего года в стране будет сделано.

Ранее в Минстрое захотели повысить доступность жилья для россиян.

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