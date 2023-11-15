МТС признана лидером в создании выделенных сетей Private LTE для российской промышленности

Цифровая экосистема МТС признана лидером среди российских компаний по общему количеству созданных выделенных сетей Private LTE для различных отраслей промышленности, следует из аналитического обзора группы компаний ComNews.

Эксперты отметили, что с 2019 года МТС реализовала 34 коммерческих и пилотных проекта, что составляет более половины от общего числа развернутых или протестированных Private LTE сетей в стране.

«Лидером по числу объявленных проектов среди операторов связи является МТС — 12 коммерческих сетей и 24 пилота», — говорится в обзоре.

В ComNews отмечают, что сегодня основными игроками рынка Private LTE в России являются МТС, «Ростелеком» / «Tele2 Россия», «МегаФон», «ВымпелКом» и РЖД.

В списке российских вендоров, активно проводящих тестирования технологии Private LTE и Private 5G на базе собственных решений без участия операторов связи на предприятиях машиностроения и транспорта — Лаборатория информационных систем (ЛИС), компания «Адванст мобилити солюшинз», Научно-технический центр «Протей», «Мобил-груп», ГК «Триалинк».

Согласно обзору и карте ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане 2023», на сегодня МТС построила или завершает строительство для заказчиков 12 коммерческих выделенных сетей Private LTE в золотодобывающей, железорудной, угольной, горнорудной и металлургической отраслях. В этом сегменте на долю МТС приходится 57% проектов из 21 коммерческой сети Private LTE на российском рынке.

Кроме того, эксперты констатировали, что МТС реализовала 22 пилотных проекта Private LTE/5G-ready, в рамках которых были протестированы различные телекоммуникационные и цифровые решения для нефтегазовой, газоперерабатывающей, нефтехимической, горнорудной и других отраслей. Здесь доля МТС составила 55% от общих 40 пилотных проектов выделенных сетей, реализованных участниками рынка.

«Сегодня private сети востребованы в первую очередь в добывающей, горнорудной и металлургической отраслях России, т.к. надежная и скоростная выделенная сеть является основой для автоматизации и обеспечения безопасности работы в карьерах и шахтах», — рассказал вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

Он подчеркнул, что в ближайшее время компания рассчитывает на рост интереса к выделенным LTE/5G-ready сетям.