Эксперт объяснил, почему Венгрия пошла против ЕС в ядерной энергетике

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал решение Венгрии утвердить с «Росатомом» строительство новой атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2», несмотря на давление Евросоюза на Будапешт из-за контактов с Москвой. По мнению эксперта, республике крайне выгодно возведение на своей территории именно российской АЭС, поскольку имеющаяся у венгров электростанция построена на технологиях советской ядерной программы.

«Для Венгрии выгодно, что и вторая станция будет строиться на тех же самых технологиях, у них будет определенный синергетический эффект, один эксплуатант, контракты на поставку ядерного топлива. Плюс экономически предложение «Росатома», как правило, очень конкурентоспособно по сравнению с другими компаниями по всему миру», — указал Юшков.

Он добавил, что законодательная база России не препятствует выработке мирного атома и соответствующим разработкам, в отличие от европейских стран.

14 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава «Росатома» Алексей Лихачев подписали документы по строительству АЭС «Пакш-2». В начале 2030-х годов объект планируют сдать в эксплуатацию.

Дирекция строящейся АЭС уверяет, что после завершения строительства объекта Венгрии не нужно будет покупать электроэнергию. Кроме того, по словам энергетиков, после ввода новых энергоблоков можно будет остановить работу угольной электростанции в Матре мощностью 600 мегаватт и улучшить защиту окружающей среды.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции против ядерной энергетики России независимо от того, в каком пакете ограничений Евросоюза они находятся.