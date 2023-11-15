Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему Венгрия пошла против ЕС в ядерной энергетике

Аналитик Юшков: Венгрии выгодно совместное с «Росатомом» строительство АЭС

close
100%
АЭС «Пакш»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал решение Венгрии утвердить с «Росатомом» строительство новой атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2», несмотря на давление Евросоюза на Будапешт из-за контактов с Москвой. По мнению эксперта, республике крайне выгодно возведение на своей территории именно российской АЭС, поскольку имеющаяся у венгров электростанция построена на технологиях советской ядерной программы.

«Для Венгрии выгодно, что и вторая станция будет строиться на тех же самых технологиях, у них будет определенный синергетический эффект, один эксплуатант, контракты на поставку ядерного топлива. Плюс экономически предложение «Росатома», как правило, очень конкурентоспособно по сравнению с другими компаниями по всему миру», — указал Юшков.

Он добавил, что законодательная база России не препятствует выработке мирного атома и соответствующим разработкам, в отличие от европейских стран.

14 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава «Росатома» Алексей Лихачев подписали документы по строительству АЭС «Пакш-2». В начале 2030-х годов объект планируют сдать в эксплуатацию.

Дирекция строящейся АЭС уверяет, что после завершения строительства объекта Венгрии не нужно будет покупать электроэнергию. Кроме того, по словам энергетиков, после ввода новых энергоблоков можно будет остановить работу угольной электростанции в Матре мощностью 600 мегаватт и улучшить защиту окружающей среды.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции против ядерной энергетики России независимо от того, в каком пакете ограничений Евросоюза они находятся.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий