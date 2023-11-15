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В Казахстане появился цифровой тенге

Центробанк Казахстана в пилотном режиме запустил цифровой тенге

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Pavel Mikheyev/Reuters

Национальный банк Казахстана запустил цифровой тенге в пилотном режиме. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По информации пресс-службы, 15 ноября отмечается День 30-летия национальной валюты, и запуск цифрового тенге был приурочен к этой дате.

«15 ноября 2023 года запущена платформа цифрового тенге в ограниченной среде и с реальными пользователями. Полномасштабное внедрение цифрового тенге планируется завершить до конца 2025 года путем масштабирования его сервисов, сценариев использования и участников платформы», — говорится в пресс-релизе.

В Нацбанке пояснили, что клиенты банков смогут воспользоваться цифровыми тенге с помощью открытия цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка.

До этого кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер говорил, что сейчас не лучший момент для покупки валют стран ближнего зарубежья — казахстанского тенге, армянского драма и других валют.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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