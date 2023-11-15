Стало известно, кто выкупил предприятия компании «Сибантрацит»

Новым владельцем предприятий холдинга «Сибантрацит» стало ООО «Башкирский промышленный холдинг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Отмечается, что руководство «Сибантрацитом» передано прежней команде топ-менеджмента во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым.

«Предприятия группы «Сибантрацит» приобрело ООО «Башкирский промышленный холдинг». ... Руководство угольной компанией передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым», — говорится в сообщении.

До этого издание РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому миллиардеру Альберту Авдоляну, писало, что угольные компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит» будут объединены.

В результате объединенная компания станет третьим крупнейшим производителем угля в России после СУЭКа и «Кузбассразрезугля». Объединенная компания будет называться «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ). В «А-Проперти», которая также принадлежит Авдоляну, подтвердили информацию о сделке.

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