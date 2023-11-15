СМИ сообщили о потере украинскими компаниями контрактов из-за поляков

Забастовка польских перевозчиков на границе наносит значительные убытки экономике Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин назвал это ситуацию катастрофой. Он предупредил, что если забастовка продлится еще несколько недель, то финансовый год для Украины можно будет считать закрытым, так как начнется рождественское затишье в Европе с середины декабря.

В настоящее время украинские дальнобойщики вынуждены использовать более длинные маршруты через Румынию и Венгрию для въезда в Европу. Это привело к увеличению очередей на границах, включая польскую. По словам Балина, до 50% украинского товаропотока проходит через Польшу, и это может привести к значительным убыткам для экономики.

Глава ассоциации международных экспедиторов и владелец одной из украинских транспортных компаний Виктор Берестенко отметил, что из-за очередей на границе Украину может стать «невыездной», а стоимость среднего грузового рейса может увеличиться на 300-500 евро.

Тем временем зарубежные контрагенты уже пытаются заменить украинскую продукцию товарами из других стран, сообщил глава Федерации работодателей Украины, Дмитрий Олейник.

Ноябрь и декабрь являются временем заключения договоров на будущий год, однако европейские компании задаются вопросом, стоит ли продлевать контракты, если к уже существующим рискам военного времени в Украине добавляется еще и логистический.

13 ноября сообщалось, что на границе Словакии и Украины образовалась огромная пробка из-за польских водителей.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.