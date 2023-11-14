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Цены на какао выросли до максимума с 1977 года

Цены на какао впервые за 46 лет превысили $4 тыс. за тонну

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Depositphotos

Стоимость какао на бирже ICE Futures впервые с 1977 года преодолела отметку в $4 тыс. за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, стоимость какао может вырасти до $5 тыс. на фоне инфляции, пишет «Прайм». За последние 15 лет в среднем какао стоило около $3,5 тыс. за тонну. С учетом инфляции в 40% в США, этот уровень должен составлять $5 тыс., отмечает эксперт.

«В худших сценариях мы можем увидеть кратный рост цены на какао. Сейчас это всего лишь переоценка. Настоящего дефицита не было очень давно», — сказал Емельянов.

В 1977 году из-за дефицита цена какао достигала почти $5,4 тыс. за тонну. С учетом инфляции, это эквивалентно $27,5 тыс. в текущих ценах, подсчитало издание.

До этого стало известно, что фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на 78%, до $3,69 за фунт, за год из-за плохого урожая в США

Ранее цены на уран поднялись до максимума за 12 лет.

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