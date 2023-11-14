Стало известно, на сколько могут подорожать авиабилеты на внутренние рейсы

Стоимость авиабилетов на полеты по России может вырасти на 30% к концу этого года, даже если Минтранс РФ решит не продлевать субсидирование отечественных компаний за выполненные рейсы внутри страны. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он уточнил, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы взлетела почти в два раза еще весной.

«Компании выживают в том числе за счет поддержки государством внутренних перевозок. При этом нужно понимать, что субсидии не касаются перелетов, которыми пользуется большая часть населения. Именно поэтому мы ожидаем дальнейшего роста стоимости на авиабилеты в декабре приблизительно на треть на востребованных туристических направлений, это классический сезонный фактор», — прокомментировал экономист.

Лобода добавил, что в начале следующего года и до окончания президентских выборов вряд ли рост цен на авиабилеты превысит показатели инфляции за 2023 год, то есть порядка 7,5%.

«Девальвация рубля разгонит цены на импортное оборудование для авиаотрасли на 15-20%. Субсидии отрасли в моменте фундаментально не решат проблему если не перейти к политике сильного рубля и хотя бы точечной, но эффективной реализации программы импортозамещения для гражданской авиации», — заключил экономист.

Субсидирование российских авиакомпаний за выполненные полеты внутри страны, скорее всего, не будет продлено на 2024 год, сообщил ТАСС во вторник замминистра транспорта РФ Игорь Чалик в кулуарах форума «Транспорт России». В прошлом году авиакомпании РФ получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. Субсидии выдаются в зависимости от количества перевезенных пассажиров.

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