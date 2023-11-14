Финансист предрек дальнейшее укрепление курса рубля на торгах Мосбиржи

Курс доллара составит 90-91 рубль на закрытии торгов Мосбиржи. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Курс рубля на открытии торгов резко подешевел, но быстро вернулся к восходящей динамике. Незадолго до старта основной сессии укрепление рубля ускорилось, еще один импульс роста его курса произошел в середине торгов. Доллар впервые с конца июля опускался немного ниже 91 рубля, евро установил недельный минимум около 97,5 рублей, юань впервые с начала июля приближался к 12,45 руб. К текущему моменту валюты в рамках коррекции отскочили от достигнутых минимумов. Выход из трехнедельной консолидации курса рубля состоялся вверх», — прокомментировал он.

Это произошло благодаря высоким ценам на нефть, которые удерживались в предыдущие несколько месяцев, а также жесткой монетарной политике ЦБ РФ и усилению валютного контроля, добавил эксперт. По словам Бабина, эти факторы будут способствовать дальнейшему укреплению курса рубля.

По данным Мосбиржи, курс доллара расчетами «завтра» на 14:03 мск снижался на 96 копеек, до 90,93 рубля, евро – на 49 копеек, до 96,156 рулей., юаня – на 9 копеек, до 12,45 рублей.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара в краткосрочной перспективе.

Ранее курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с июля.