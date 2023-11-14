ФАС изучит цены на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы, сообщается на сайте ФАС.

Как рассказали в ФАС, территориальные органы службы направили запросы производителям куриных яиц о формировании цен.

Антимонопольная служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен на основе полученных данных. Работа в данном направлении уже ведется в регионах РФ, подчеркнули там.

Кроме того, ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей, чтобы они представили сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

До этого газета «Известия» сообщала, что российское правительство начало работать над стабилизацией цен на яйца.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.