Россиянам напомнили о необходимости выплаты налога до 1 декабря

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал о налоге, который необходимо оплатить до 1 декабря. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, 1 декабря является последним днем, чтобы своевременно внести имущественные налоги за 2023 год. Начиная со 2 декабря ежедневно будут начисляться пени в случае просрочки выплаты налога. Юрист добавил, что также гражданину могут выписать штраф в размере 20% от недоплаченной суммы, который может вырасти до 40%, если Федеральная налоговая служба докажет, что сбор не был оплачен или умышленно занижен.

Виноградов добавил, что имущественный налог платят за квартиры, комнаты, индивидуальные дома, гаражи, машиноместа и даже объекты незавершенного строительства.

До этого юрист Елена Кузнецова рассказала, что в этом году дачники будут платить налог за землю с учетом кадастровой переоценки, которая прошла в прошлом году.

Она отметила, что в 2022 году рост кадастровой стоимости заморозили. Поэтому если она 1 января 2023 года превышает значение с 1 января 2022 года, то налоговую базу для участка будут определять на основе прошлогодних данных.

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