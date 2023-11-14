Экспорт газа из Израиля в Египет вырос

Поставки природного газа из Израиля в Египет увеличились на 60% в ноябре на фоне уменьшения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на египетского чиновника.

По его информации, поставки увеличились с 250 млн кубических футов в день (приблизительно 7 млн кубометров) в начале месяца до 350-400 млн кубических футов (9,9 — 11,3 млн кубометров) позднее. Отмечается, что объем поставок в два раза меньше, чем до нападения ХАМАС на Израиль в октябре.

По данным Bloomberg, подобная тенденция связана с тем, что в регионе уменьшилась напряженность из-за конфликта, а также возобновление работы нефтегазовой компании Chevron на месторождении Тамар в Израиле.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Милле заявил, что американская администрация считает неприемлемыми высказывания министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможной ядерной бомбардировке сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.