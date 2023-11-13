Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Молдавии рассказали о долге перед «Газпромом»

Президент Молдавии Санду: долг страны перед «Газпромом» составил $9 млн

close
100%
Zak Bennett/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не беспокоится из-за отсутствия согласования отчета аудита долга перед «Газпромом» наблюдательным советом «Молдовагаза», поскольку есть доказательства, что он составляет не $700 миллионов, а $9 миллионов, передает РИА Новости.

Она заявила, что ее не удивило решение совета, так как его большинство принадлежит «Газпрому».

«У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не $700 миллионов, а $9 миллионов долларов», — заявила Санду.

До этого сообщалось, что наблюдательный совет молдавско-российской энергетической компании «Молдовагаза» не согласовал отчет аудита долга компании перед «Газпромом».

Также Санду заявила, что нежелание «Газпрома» признавать результаты аудита исторического долга республики за газ является проблемой, которую должна решать эта российская компания.

Ранее Миллер заявил о стремлении Запада вернуть российский газ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий