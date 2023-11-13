В Молдавии рассказали о долге перед «Газпромом»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не беспокоится из-за отсутствия согласования отчета аудита долга перед «Газпромом» наблюдательным советом «Молдовагаза», поскольку есть доказательства, что он составляет не $700 миллионов, а $9 миллионов, передает РИА Новости.

Она заявила, что ее не удивило решение совета, так как его большинство принадлежит «Газпрому».

«У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не $700 миллионов, а $9 миллионов долларов», — заявила Санду.

До этого сообщалось, что наблюдательный совет молдавско-российской энергетической компании «Молдовагаза» не согласовал отчет аудита долга компании перед «Газпромом».

Также Санду заявила, что нежелание «Газпрома» признавать результаты аудита исторического долга республики за газ является проблемой, которую должна решать эта российская компания.

Ранее Миллер заявил о стремлении Запада вернуть российский газ.