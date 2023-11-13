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Северные регионы названы лидерами по доступности ипотечных платежей

РИА Новости: Магадан, Чукотка и Ямал стали лидерами по ипотечным платежам

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа оказались регионами-лидерами по ипотечным платежам. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

«Первую строчку в рейтинге заняла Магаданская область, где средняя зарплата почти в четыре раза превышает средний ежемесячный платеж. На второй строчке разместился Чукотский автономный округ с результатом 26,2%», — отмечается в исследовании.

Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ (26,6%). При этом Санкт-Петербург занимает в рейтинге 19-ю строчку с 43,6% ипотечного платежа к средней зарплате, а Москва — 24-е место (44%).

Последнее место у Калмыкии, где на ежемесячные платежи по ипотеке нужно тратить 92,7% от средней зарплаты в регионе.

В публикации указывается, что в целом по стране за последние три месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты составило 44% от средней зарплаты. В 2022 году аналогичный показатель составлял 50%.

9 ноября сообщалось, что кабмин РФ выделит дополнительные средства на программу льготных ипотек. Власти стремятся сохранить программу субсидирования ставок по кредитам на уровне 7% годовых.

Позже стало известно, что на субсидирование льготных ипотечных программ правительство России дополнительно выделило 95 млрд рублей. Около 41 млрд рублей из выделенной суммы будет предоставлено на субсидирование программы «Льготная ипотека», более 46 млрд — на субсидирование «Семейной ипотеки» и почти 8 млрд — на поддержание льготной ставки для участников «Дальневосточной ипотеки».

Ранее эксперты объяснили, почему в России растут цены на аренду квартир.

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