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Альфа-Банк сообщил о росте на треть квартальной прибыли

Чистая прибыль Альфа-Банка за 3 квартала составила 86 млрд рублей

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк отчитался о финансовых результатах за 9 месяцев 2023 года, по итогам которых чистая прибыль банка составила 85,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

В отчете банка отметили, что за сентябрь прибыль банка составила 14 млрд рублей, а за третий квартал 2023 года она достигла 33,6 млрд рублей, что на 33% больше значения
второго квартала.

Активы Альфа-Банка за 9 месяцев 2023 года выросли на 34%, в том числе за счет роста кредитного портфеля по всем ключевых продуктам. Портфель розничных кредитов
увеличился на 25%, а объем корпоративных кредитов за этот период вырос на 38%.

«По итогам третьего квартала Альфа-Банк вышел на рекордные темпы роста. Результаты говорят сами за себя. С начала года мы нарастили розничную клиентскую базу на 4 млн, до 29,6 млн человек. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса вырос на 14% и составил 1,5 млн клиентов. Еще недавно мы открыли первое Phygital-отделение — а сейчас их уже больше 500 по всей стране, мы научились открывать их быстро, делая их частью городской среды даже в небольшом населенном пункте — в этом нам помогает продвинутая аналитика», — поделился главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Он добавил, что банк продолжает развивать технологические решения с использованием искусственного интеллекта, активно работать с молодежью и «растить финтех экспертов буквально со студенческой скамьи».

«Горжусь нашей командой и нашим результатом», — заключил Верхошинский.

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