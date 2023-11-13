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Путин поручил передать все акции «Крымэнерго» в собственность республики

Путин одобрил передачу 100% акций «Крымэнерго» в собственность республики

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин распорядился передать полный пакет акций (100%) «Крымэнерго», который ранее находился в федеральной собственности, Республике Крым. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение <...> о передаче в собственность Республики Крым <...> 100% акций <...> «Крымэнерго», — указывается в пояснительной записке.

Согласно документу, данное решение было принято по предложению российского правительства и Совета министров Крыма «в целях развития электросетевого комплекса республики».

Отмечается, что кабинет министров должен в течение двух месяцев обеспечить полноценную передачу активов в собственность Крыма.

Указ вступил в силу.

В октябре бывший генеральный директор предприятия «Крымэнерго» уехал за границу через три дня после начала проверок в организации.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь ушел в отставку.

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