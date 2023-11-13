Путин поручил передать все акции «Крымэнерго» в собственность республики

Российский президент Владимир Путин распорядился передать полный пакет акций (100%) «Крымэнерго», который ранее находился в федеральной собственности, Республике Крым. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение <...> о передаче в собственность Республики Крым <...> 100% акций <...> «Крымэнерго», — указывается в пояснительной записке.
Согласно документу, данное решение было принято по предложению российского правительства и Совета министров Крыма «в целях развития электросетевого комплекса республики».
Отмечается, что кабинет министров должен в течение двух месяцев обеспечить полноценную передачу активов в собственность Крыма.
Указ вступил в силу.
В октябре бывший генеральный директор предприятия «Крымэнерго» уехал за границу через три дня после начала проверок в организации.
Ранее министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь ушел в отставку.