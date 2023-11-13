В России анонсировали создание единого реестра российской промпродукции

В России планируют создать объединенный электронный реестр, в который войдут данные с существующих реестров радиоэлектронной продукции и отечественной промпродукции, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, передает РИА Новости.

По словам замминистра Василия Шпака, это произойдет примерно в начале 2024 года. Соответствующий законопроект уже находится на стадии межведомственного согласования.

Как пояснил чиновник, объединение необходимо для удобства пользователей, чтобы всем было проще ориентироваться. Ранее реестры велись параллельно, но теперь требования к продукции унифицированы.

Согласно опубликованному проекту постановления, Минпромторг в течение двух месяцев перенесет в единый реестр сведения обо всей продукции, которая уже включена в реестр радиоэлектроники.

До этого в России определили порядок ведения нового единого цифрового лесного реестра.

Ранее зампред председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил возросший интерес к свободной экономзоне в новых регионах.