В Индии предложили новые варианты использования российских миллиардов в рупиях

Правительство Индии рассматривает возможность разрешить вкладывать средства со специальных счетов востро (востро — счет, который ведется банком за границей в местной валюте. — прим. «Газеты.Ru») в рупиях в корпоративные облигации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время со счетов востро, используемых для международных расчетов в индийской валюте, можно инвестировать только в гособлигации и казначейские векселя. По данным СМИ, на счетах российских компаний зависли около $7-8 млрд.

Эксперты положительно оценивают возможные изменения. По их мнению, это расширит источники доходов для российских банков в условиях санкций и привлечет инвестиции в индийскую экономику.

Однако некоторые отмечают, что основная проблема — репатриация выручки — так и останется нерешенной. Кроме того, доходность по корпоблигациям может оказаться ниже ожиданий.

В конце августа экс-министр финансов Михаил Задорнов предположил, что Россия могла поставить в Индию нефти на $30 млрд, но экспорт из этой страны в РФ составляет всего $6-7 млрд в год. По мнению экс-министра, такой дисбаланс в торговле мог вызвать масштабное падение рубля в первые месяцы осени. Но уже к началу сентября Центральный Банк РФ и Минпромторг опровергли оценки масштабов невозврата экспортной выручки, назвав их незначительными.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.