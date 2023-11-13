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Специалисты оценили влияние снижения стоимости доставки на логистический рынок

«Ъ»: стоимость морских перевозок в РФ упала год к году на 50-60%

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Андрей Шапран/РИА «Новости»

Согласно данным участников рынка, цены на контейнерные перевозки значительно снизились в текущем году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Гендиректор ModernWay Николай Ольшанский сказал, что стоимость доставки груза из Китая в российские порты сейчас составляет чуть более 1,8 тыс.$, что ниже уровня 2022 года на 50-60%.Снижение ставок в мире транслируется на российский рынок, однако с особенностями.

В свою очередь коммерческий директор транспортно-экспедиторской компании «Модуль» Владимир Гай предположил, что снижение обусловлено притоком новых мощностей при замедлении спроса, а также расширением альтернатив морским перевозкам. Это вынуждает судовладельцев соглашаться на менее прибыльные маршруты, в том числе в РФ.

По прогнозу Ольшанского, эпоха низких тарифов продлится как минимум на год в связи с наращиванием флота перевозчиков. Глава таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская не ожидает роста стоимости до восстановления объемов грузопотока. Вместе с тем эксперты согласились, что текущий уровень цен остается высоким по сравнению с прошлыми периодами. Главная цель большинства компаний — сохранить рентабельность бизнеса на фоне жесткой конкуренции в условиях низких тарифов, отмечает издание.

До этого стало известно, что терминал для отправки грузов в Китай и страны АТР запустят под Новосибирском.

Ранее в России предложили открыть частные железные дороги для пассажиров.

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