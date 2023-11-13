Названы сроки появления в России ГОСТа на школьную форму

ГОСТ на школьную форму будет утвержден в 2024 году, он вступит в силу с середины 2025 года. Об этом «Российской газете» заявил глава Роскачества Максим Протасов.

«В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года», — отметил руководитель ведомства.

Протасов обратил внимание, что в ГОСТе прописаны требования к показателям безопасности одежды для учащихся. Он напомнил, что дети в школьной форме проводят большую часть жизни. По его словам, платья, сорочки и брюки необходимо шить из воздухопроницаемой ткани, без применения токсичных красителей.

Глава Роскачества добавил, что первое исследование, проводившееся несколько лет назад, показало, что большая часть формы для школьников напоминала «космический скафандр»: эта одежда не дышала и не пропускала влагу. Протасов признался, что ему «было страшно» за детей.

До этого россиянам рассказали, какие ГОСТы планируют ввести в 2024 году.

Ранее в России раскритиковали идею дать родителям право выбирать школьную форму.