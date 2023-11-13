Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы сроки появления в России ГОСТа на школьную форму

В Роскачестве анонсировали вступление в силу ГОСТа на школьную форму в 2025 году

close
100%
Freepik.com

ГОСТ на школьную форму будет утвержден в 2024 году, он вступит в силу с середины 2025 года. Об этом «Российской газете» заявил глава Роскачества Максим Протасов.

«В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года», — отметил руководитель ведомства.

Протасов обратил внимание, что в ГОСТе прописаны требования к показателям безопасности одежды для учащихся. Он напомнил, что дети в школьной форме проводят большую часть жизни. По его словам, платья, сорочки и брюки необходимо шить из воздухопроницаемой ткани, без применения токсичных красителей.

Глава Роскачества добавил, что первое исследование, проводившееся несколько лет назад, показало, что большая часть формы для школьников напоминала «космический скафандр»: эта одежда не дышала и не пропускала влагу. Протасов признался, что ему «было страшно» за детей.

До этого россиянам рассказали, какие ГОСТы планируют ввести в 2024 году.

Ранее в России раскритиковали идею дать родителям право выбирать школьную форму.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий