В павильоне «Роснефти» на форуме «Россия» прошел День Якутии

В павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» прошел национальный день Якутии, в ходе которого гости познакомились с традициями и культурой самого холодного и крупного региона страны, сообщила пресс-служба компании.

По словам присутствовавшего на церемонии открытия мероприятиия важную роль в развитии промышленного и социально-экономического потенциала региона.

«Компания «Роснефть», которая является долгосрочным и одним из самых надежных партнеров республики, как никто другой знаком с высоким потенциалом региона в области нефтедобычи. Компания принимает активное участие не только в промышленном развитии, но и в социальной жизни нашего региона — что вызывает большое уважение и народную поддержку благодаря такому ответственному подходу» — заявил Кирилл Бычков.

На территории Якутии «Роснефть» представлена компанией «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая занимается разработкой Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Предприятие входит в тройку самых крупных активов «Роснефти» в Восточносибирском нефтяном кластере. Уровень добычи составляет более 5 млн тон нефти в год. В октябре 2023 года нефтяники «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» добыли юбилейную 30-ти миллионную тонну нефти.

Высокая эффективность геологоразведочных работ достигается за счет применения инновационных технологий, комплексного подхода к ведению геологоразведочных работ, взаимодействия геологов «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» с научно-проектным комплексом «Роснефти», уточнили в компании.

Один из значимых проектов предприятия — строительство первой в мире 15-ти ствольной многозабойной скважины «Березовый лист» на Среднеботуобинском месторождении. Скважина названа так за сходство с листом дерева. При общей длине более 12, 7 тыс. метров скважина имеет самую большую в России протяженность проходки — свыше 10 тыс. метров. Запускные параметры скважины составили более 400 тонн нефти в сутки, что является абсолютным рекордом. В отличие от многозабойных скважин, пробуренных по технологии «Fishbone», конструкция инновационной скважины имеет 7 основных боковых стволов, каждый из которых делится еще на два. Продуктивность «Березового листа» в 10 раз выше обычной горизонтальной скважины.

Также в компании отметили, что «Роснефть» уделяет большое внимание поддержке образовательных, социальных, культурных и просветительских проектов в республике.

Гости павильона «Роснефти» посмотрели фильмы о регионе, выступление якутского Деда Мороза Чысхаана-Хранителя холода, исполнителей на хомусе, а также познакомились со священным обрядом «Алгыс».

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.