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Во Франции спрогнозировали снижение инфляции в 2024 году

Глава Минэкономики Франции спрогнозировал снижение инфляции вдвое в 2024 году

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Depositphotos

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр заявил, что инфляция в стране может снизиться вдвое в 2024 году. Об этом сообщает радио France Inter.

По словам министра, инфляционный кризис в стране остался позади.

«Я это подтверждаю. В 2024 году инфляция у нас будет немногим выше 2%, мы вернемся к норме», — пояснил Ле Мэр.

Он добавил, что правительству понадобилось два года, чтобы справиться с урегулированием кризиса, в то время как в 1970-х гг. Франция боролась с ростом цен в течение 10 лет.

Ле Мэр добавил, что на снижение инфляции могут повлиять такие факторы риска, как рост цен на энергоносители и конфликт на Ближнем Востоке.

До этого премьер-министр Элизабет Борн заявляла Le Parisien, что правительство Франции планирует разрешить продажу топлива с убытком для себя, чтобы сдержать инфляцию в стране.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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