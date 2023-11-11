Эзотерика вошла в топ-5 курсов, пользующихся спросом у россиян

В 2023 году общие обороты рынка онлайн-школ выросли почти на ₽50 млрд год к году. При этом 904 млн пришлись на нишу эзотерики, что позволило направлению войти в топ-5 наиболее востребованных курсов в России. Об этом свидетельствует исследование платформы GetCourse и банка Точка, копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

В целом общий оборот онлайн-школ на GetCourse за 10 месяцев достиг ₽125 млрд, увеличившись на ₽30 млрд по сравнению с 2022 годом. Среднемесячный оборот компаний в сфере образования вырос на 29%, отмечается в исследовании.

Лидируют курсы в сфере «Профессия» — их оборот в октябре превысил ₽2,5 млрд. В эту категорию входит обучение, позволяющее работать в найме или фрилансером. Наиболее популярны курсы по коучингу.

Второе место занимает направление «Здоровье» с оборотом свыше ₽1,3 млрд рублей. Сюда относятся онлайн-школы по нутрициологии, лечебному массажу и другим методикам.

Далее следуют «Психология» и «Заработок» с выручкой более ₽1,3 млрд каждая. В первой категории лидируют курсы по детской психологии, во второй — обучение предпринимательству.

После эзотерики наиболее высокие результаты по обороту показали направления: «Финансовая грамотность» (₽739 млн), «Хобби» (₽625 млн), «Фитнес» (₽412 млн), «Отношения» (₽244 млн) и «Астрология» (₽195 млн).

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