Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На выставке «Россия» рассказали об итогах исследований Арктики

«Роснефть» и Роснедра провели уникальную научную экспедицию в Арктике

close
100%
Пресс-служба «Роснефти»

На выставке-форуме «Россия» представители «Роснефти» и федерального агентства по недропользованию (Роснедра) представили результаты научной экспедиции в российской Арктике, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали рассказал, что «Роснефть» уже более 10 лет реализует самую масштабную с советских времен программу научных исследований Арктики. По его словам, за это время были приведены экспедиции по исследованию ледников, айсбергов, морской и прибрежной зон, редких видов животных и птиц.

«В рамках проекта охвачены уже почти все моря российской Арктики, если интегрально посмотреть на эти работы, то за 4 полевых сезона пробурено 26 скважин, были отобраны более 2 километров керна, из них половина - в этом году», — отметил он.

Также журналистам показали гранит, отобранный из континентальной коры Чукотского моря. Этот керн в первоочередном порядке отправят на анализ изотопными методами, чтобы установить геологическую природу и возраст геологических комплексов.

Как рассказал руководитель федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, регион Арктики является одним из малоизученных, а значит там можно сделать крупные геологические открытия.

«В российской Арктике, в наших окраинных морях, очень много таких мест, где можно относительно недорогим способом получить уникальные геологические результаты. Особенно если говорить про Восточную Арктику – сегодня она крайне слабо изучена бурением, в основном мы опираемся на дистанционные методы, которые зачастую не всегда позволяют однозначно ответить на те или иные вопросы», — отметил он.

Также Пашали добавил, что объемы работ увеличиваются с каждым годом, но не ограничиваются только бурением.

«В рамках одной из сейсморазведочных экспедиций «Роснефть» и Роснедра организовали опытные работы по испытанию технологии широкополосной сейсморазведки, недавно разработанный со специалистами «Иннопрактики», — сказал Пашали.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий