На выставке «Россия» рассказали об итогах исследований Арктики

На выставке-форуме «Россия» представители «Роснефти» и федерального агентства по недропользованию (Роснедра) представили результаты научной экспедиции в российской Арктике, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали рассказал, что «Роснефть» уже более 10 лет реализует самую масштабную с советских времен программу научных исследований Арктики. По его словам, за это время были приведены экспедиции по исследованию ледников, айсбергов, морской и прибрежной зон, редких видов животных и птиц.

«В рамках проекта охвачены уже почти все моря российской Арктики, если интегрально посмотреть на эти работы, то за 4 полевых сезона пробурено 26 скважин, были отобраны более 2 километров керна, из них половина - в этом году», — отметил он.

Также журналистам показали гранит, отобранный из континентальной коры Чукотского моря. Этот керн в первоочередном порядке отправят на анализ изотопными методами, чтобы установить геологическую природу и возраст геологических комплексов.

Как рассказал руководитель федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, регион Арктики является одним из малоизученных, а значит там можно сделать крупные геологические открытия.

«В российской Арктике, в наших окраинных морях, очень много таких мест, где можно относительно недорогим способом получить уникальные геологические результаты. Особенно если говорить про Восточную Арктику – сегодня она крайне слабо изучена бурением, в основном мы опираемся на дистанционные методы, которые зачастую не всегда позволяют однозначно ответить на те или иные вопросы», — отметил он.

Также Пашали добавил, что объемы работ увеличиваются с каждым годом, но не ограничиваются только бурением.

«В рамках одной из сейсморазведочных экспедиций «Роснефть» и Роснедра организовали опытные работы по испытанию технологии широкополосной сейсморазведки, недавно разработанный со специалистами «Иннопрактики», — сказал Пашали.