Букмекерам предложили вернуть тотализатор

Глава подкомитета Торгово-промышленной палаты по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов предложил вернуть деятельность тотализатора в букмекерскую лицензию, а также вернуть тотализатору возможность принимать ставки на собачьи бега, сообщает пресс-служба комитета по предпринимательству в сфере спорта.

В тотализаторе игроки заключают пари между собой, образуя денежный пул из ставок всех игроков на исходы отдельно выбранного события, а организатор получает комиссию с образовавшейся суммы. В букмекерской компании игрок заключает пари непосредственно с компанией на тот или иной исход спортивного события, где по итогу выигрывает либо игрок, либо букмекер. Сумма выигрыша состоит из размера ставки игрока и установленного заранее букмекером коэффициента.

Оганезов предлагает вернуть в лицензию организатора азартных игр в букмекерской компании право на организацию тотализатора, а также ввести обязательные целевые отчисления для букмекерского тотализатора, 50% из которых будут направляться на развитие паралимпийского и адаптивного спорта, часть отчислений предлагается направлять на развитие коневодства в России.

«Инициатива заключается в законодательном разделении института тотализатора на спортивный тотализатор и конный тотализатор. К сожалению, в настоящее время конные скачки и забеги стремительно теряют популярность, а значит, не востребован и конный тотализатор. Таким образом, популярный у игроков тотализатор не приносит пользы своими целевыми отчислениями ни спорту, ни российскому коневодству», — отметил Оганезов.

Сейчас по законодательству тотализатор может принимать ставки только на конные бега и скачки, делая при этом добровольные отчисления на развитие конной отрасли. Букмекерские же компании делают обязательные целевые отчисления на развитие спортивной отрасли: в 2022 году, например, букмекеры перечислили на развитие спорта 13,8 млрд рублей. Лидером среди них стал Fonbet с отчислением в размере 3 млрд рублей.

Букмекерское сообщество и ассоциация конного тотализатора поддерживают инициативу.

«Одной из своих главных миссий мы видим поддержку российской индустрии спорта. В прошлом году Fonbet выплатил в качестве обязательных отчислений более 3 млрд рублей, а также перечислил паралимпийцам 54 млн рублей. В условиях сегодняшних реалий, мы считаем своим долгом продолжать развивать спортивную индустрию, в частности это касается и паралимпийского и адаптивного спорта. Поэтому мы со своей стороны всецело поддерживаем инициативу», — рассказал генеральный директор Fonbet Сергей Анохин.

Также на заседании комитета по предпринимательству в сфере спорта отметили, что на сегодняшний день одним из приоритетных направлений для развития индустрии становится борьба с нелегальными букмекерами.

«Спортивный тотализатор является одним из самых популярных видов азартных игр, представляемых нелегальными и иностранными операторами на своих онлайн-ресурсах, однако легальный спортивный тотализатор в 2020 году в России отменили, тем самым создав преимущество для нелегалов. Спортивный тотализатор позволяет не только сократить нелегальный рынок азартных игр, но и существенно – на 7-10% – увеличить размер целевых отчислений букмекеров», — добавил Оганезов.