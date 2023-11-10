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На бирже зафиксирован резкий рост цен на бензин и дизель

Топливо подорожало на бирже на слухах о скорой отмене запрета на экспорт

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Kin Cheung/AP

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за последние два дня стоимость топлива увеличилась на 2-8% после длительного периода снижения. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Бензин АИ-92 за два дня подорожал почти до 50,4 тыс. рублей за тонну (+3,88%), АИ-95 — до 52,5 тыс. рублей (+2,88%). Летний дизель вырос в цене до 58,8 тыс. рублей (+3,18%), зимний — до 71,3 тыс. рублей за тонну.(+1,91%). Сильнее всего выросли цены на СУГ — до 33 тыс. рублей за тонну (+8,84%).

Рост цен совпал с появлением слухов о полной отмене запрета экспорта топлива из РФ, который был введен 21 сентября 2023 года для стабилизации цен на внутреннем российском рынке топлива. Накануне об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.

В начале ноября вице-премьер Александр Новак назвал условие для снятия ограничений на экспорт топлива.

Ранее россиянам рассказали, как формируется цена на бензин.

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