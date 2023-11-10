«Яндекс» оштрафовали на полмиллиона рублей

В пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ставропольскому краю заявили, что ведомство оштрафовало ООО «Яндекс» на 500 тыс. рублей за нарушение закона «О рекламе». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что ООО было привлечено к ответственности из-за отсутствия предупреждения о наличии противопоказаний в рекламе медицинских услуг, которая распространялась в поисковой системе «Яндекс».

По данным управления, реклама предлагала воспользоваться услугами стоматологии. При этом предупреждения о наличии противопоказаний и необходимости консультации у специалиста в рекламе не было.

До этого суд оштрафовал гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского на 200 тыс. рублей за четыре фильма без пометки «18+» на «КиноПоиске».

Суд 15 августа также оштрафовал «КиноПоиск» на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами «Доктор Ти и его женщины», «Маленькая Италия», «Александр» и «Любовь, Любовь, Любовь» без плашки «18+».

Представитель стриминга заявил, что они намерены обжаловать решение суда.

Ранее «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей из-за фильма Стоуна «Александр».