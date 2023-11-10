В России обыскали крупнейших производителей медицинского спирта

ФСБ (Федеральная служба безопасности) провела обыски на объектах трех ведущих в стране производителей медицинского спирта в более чем шести регионах РФ. Об этом пишет РБК.

Обыски прошли в Карачаево-Черкесии, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Тульской области и других регионах. В фокусе правоохранителей оказались АО «Флора Кавказа», АО «Брынцалов — А» и ООО «Росбио», компании, осуществляющие оптовые закупки медицинского и пищевого спирта, которые, по данным силовиков, реализуют его в нелегальный оборот.

До этого сообщалось о возможном вводе акциза на медицинский спирт в России в 2024 году. Ожидается, что дополнительные поступления в бюджет после ввода акциза оцениваются в диапазоне от 15 до 20 млрд рублей.

В начале октября 2023 года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство поддерживает идею обложения акцизом всего производимого в России этанола и не имеет разногласий с Минздравом. При этом он подчеркнул, что это не должно привести к повышению цен на медицинские изделия на основе спирта.

Ранее эксперт раскритиковал идею ввести в России госмонополию на этиловый спирт.