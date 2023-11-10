Эксперт ЦБ рассказал о мошеннических схемах во время распродаж

В период распродаж активизируются мошенники, которые используют различные уловки для обмана покупателей. Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал «Газете.Ru» о наиболее распространенных схемах и способах защиты от них.

Способ первый — создание сайтов-двойников известных брендов. Мошенники меняют всего одну букву в названии, рассчитывая, что покупатель не заметит подделку. Только за 2022 год ЦБ совместно с прокуратурой заблокировали более 10,7 млн подобных сайтов. Учитывая это, мошенники зачастую плохо подделывают дизайн настоящих страниц и даже допускают орфографические ошибки в описании товаров и разделов сайта, обнаружение хотя бы незначительных недочетов уже должно насторожить потенциального покупателя, считают в ЦБ.

Вторая распространенная схема — спам-рассылки на электронную почту с рекламой «тайных распродаж» от неизвестных отправителей. Переходя по вредоносным ссылкам, люди попадают на фишинговый сайт и теряют деньги.

«Обезопасить себя от фишинговых страниц можно, совершая покупки через мобильные приложения магазинов. Но скачивать эти приложения надо только с официальной страницы торговой площадки, либо в официальном магазине приложений», – предупреждает Потехин.

Третий способ — предложение забронировать товар на «предварительной распродаже» с большой скидкой. После ввода данных карты все средства списываются мошенниками.

«Учитывая, что это может быть и маркетинговый ход магазина, бдительность покупателя притупляется, особенно в тот момент, когда он видит размер скидки на понравившуюся вещь», — говорит эксперт.

И четвертой схемой являются — «призовые» акции, когда покупателей просят поделиться ссылкой и ввести данные якобы для получения выигрыша. Далее следует несколько вариантов развития событий. Покупателя могут попросить доставку товара или оплатить установку приложения от «продавца» для верификации клиента. После чего человек лишается денег из-за вируса, который вшит в программу либо установка бесполезной утилиты оказывается платной. Причем человек узнает об этом только тогда, когда со счета уже спишутся деньги.

Потехин рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам, установить антивирус, не пользоваться открытым Wi-Fi для покупок и открывать отдельную «виртуальную» для покупок онлайн.

До этого стало известно, что распродажи в ноябре не вызвали ажиотаж у покупателей.

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