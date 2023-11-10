В Тинькофф Банке заявили о дефиците IT-кадров

IT-специалисты крайне быстро получают работу, на рынке наблюдается их серьезный дефицит. Об этом заявил глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк на форуме «Финополис», передает РБК.

По его словам, сейчас IT-специалист в течение трех дней может получить пять-семь предложений от потенциальных работодателей, причем сразу с повышением.

«Просто жуткий дефицит [кадров]. К чему дефицит приводит? К двум последствиям. Одно последствие — это что цена подрастет, это вызов для многих компаний», — сказал Близнюк.

Еще одной проблемой он назвал тот момент, когда при дефиците специалистов ухудшается качество кадров. Некоторые думают, что учиться необязательно, их быстро возьмут на работу при «нескольких накаченных скиллах».

В Тинькофф Банке понимают, что кадры растут в стоимости, а качество падает. Сама организация с этой проблемой пока не особо столкнулась, но почувствует ее в ближайшие три-пять лет, подытожил Близнюк.

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