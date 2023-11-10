Дни Приморского края откроются 11 ноября в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» с 11 по 12 ноября пройдут Дни Приморского края. Об этом сообщается на сайте компании.

В ходе тематических дней региона посетителей экспозиции компании ждет деловая и культурно-образовательная программы. Так, Дни региона откроет выступление губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который расскажет о богатом потенциале Приморья и развитии масштабного судостроительного кластера «Звезда». В мероприятии примут участие представители руководства «Роснефти».

Кроме того, в рамках Дней Приморского края пройдут дегустация блюд дальневосточной кухни, лекции о сохранении экологии и биоразнообразия региона, в том числе леопарда. Также гости павильона также смогут отправить открытку с «Приветом из Приморья».

Отмечается, что в Приморском крае «Роснефть» реализует мега-проект по строительству судостроительного комплекса «Звезда». На сегодняшний день она является самой современной верфью в России, специализирующейся на строительстве всех типов морских добычных платформ, ледоколов и крупнотоннажных гражданских судов – основы российского арктического флота. Верфь уже спускает на воду суда, работающие на газомоторном топливе. В их числе танкеры типа «Афрамакс».

На ССК «Звезда» спустили на воду уже 12 судов, в том числе сданы заказчикам и ушли в рейсы 4 танкера типа «Афрамакс» общим дедвейтом 450 000 тонн. Помимо этого, активно строятся 23 судна из более чем 50-ти, находящихся в портфеле заказов.

При этом верфь является локомотивом экономики Приморья. Она обеспечивает заказами смежные отрасли и производства. Комплекс является одним из крупнейших налогоплательщиков края. Так, за последние шесть лет объем налоговых отчислений предприятия в бюджеты разных уровней увеличился почти в 14 раз. Также судоверфь является ведущим работодателем региона.

Кроме того, «Роснефть» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) являются стратегическими партнерами в области развития науки и образования. Больше десяти лет на площадках вуза реализуются проекты на стыке науки и бизнеса, а также идет подготовка высококвалифицированных специалистов по актуальным для «Роснефти» направлениям.