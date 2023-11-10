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Россия впервые за 30 лет покажет на международной выставке тяжелый самолет

«Ростех»: Россия впервые за 30 лет представит за границей тяжелый транспортник

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия впервые за 30 лет покажет на иностранной выставке тяжелый транспортный самолет. Об этом говорится в пресс-релизе «Ростеха».

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) будет показан на международной выставке Dubai Airshow-2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Выставка пройдет с 13 по 17 ноября.

«Главной премьерой станет тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) — бортов такого класса Россия не представляла за рубежом с 1994 года», — отметили в концерне.

В «Ростехе» подчеркнули, что Ил-76МД-90А производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) — это глубокая модернизация самолета Ил-76МД — в нем обновлено более 70% систем и агрегатов.

До этого сообщалось, что в России создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения с высокоэффективным двигателем. Боеприпас создал коллектив НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева, которое входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». В новых боеприпасах специалисты совместили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов.

Ранее в Совете безопасности РФ рассказали об успехах страны в создании ракетно-ядерного оружия.

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