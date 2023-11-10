Россиянам раскрыли новую схему мошенничества

Мошенники все чаще стали звонить россиянам через приложения для частных объявлений. Об этом рассказали в пресс-службе банка ВТБ.

«Мошенники нашли новый способ для связи с пользователями площадок для объявлений, которые в целях безопасности скрыли реальные номера своих клиентов и запустили для зарегистрированных пользователей возможность звонков из контура сервиса — через приложение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники стали использовать эту функцию по выманиванию средств у доверчивых пользователей, так как они видят звонок из приложения и берут трубку, считая, что к ним обратились в связи с объявлением.

В кредитной организации отметили, что диалог строится по классической для мошенников схеме — сначала у жертвы вызывается сомнение в сохранности его средств, а затем предлагается их «спасение».

До этого директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков рассказал «Газете.Ru», что с развитием искусственного интеллекта у мошенников появились новые схемы. В частности, метод с использованием дипфейков.

Ранее в Госдуме призвали ввести контроль за переводами денег со счетов пенсионеров.