Названа чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 10 месяцев текущего года составила 1,262 трлн рублей. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы кредитной организации.

«Чистая прибыль «Сбера» за 10 месяцев 2023 составила 1262 млрд рублей при рентабельности капитала в 25,3%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чистый процентный доход банка за данный срок вырос на 37,5% в годовом выражении, до 1,9 трлн рублей. Чистый комиссионный доход поднялся на 17,4%, до 575,3 млрд рублей. Операционные расходы оказались на уровне 667,1 млрд рублей, рост вышел 27%.

7 ноября президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о своем переизбрании на должность главы кредитной организации. Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Грефа на пост главы организации на четырехлетний срок.

Ранее стало известно об ожиданиях Сбера по ключевой ставке до конца года.