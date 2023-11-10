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Эксперты зафиксировали резкий рост оттока капитала из России

ВШЭ связала ослабление рубля с увеличением вдвое оттока капитала из России

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Shutterstock

Чистый отток капитала из России в третьем квартале 2023 года вырос до $18 млрд против $9 млрд во во втором квартале. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на бюллетень НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе» .

Эксперты связывают это с ослаблением рубля в последние месяцы. Как отмечает автор исследования, ведущий эксперт ВШЭ Сергей Пухов, основной причиной стал рост оттока со стороны компаний, а не физлиц. Это происходит из-за задержек с поступлениями от экспорта. По словам Пухова, отток увеличился в первую очередь из-за действий компаний. Главная причина в том, что выручка от экспорта задерживается.

Другой эксперт Денис Перепелица отметил среди факторов уход иностранных компаний с российского рынка и ухудшение инвестклимата. Еще одной причиной назван рост выплат иностранным инвесторам по судебным спорам. В первом полугодии 2023 года число таких дел выросло на 60%.

Несмотря на рост показателя, отток капитала по-прежнему значительно ниже, чем в 2022 году. Тогда он составил $243 млрд. Перепелица считает, что пик пройден.

До этого в МЭР назвали фактор, который сможет укрепить курс рубля.

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