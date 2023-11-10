Топ-менеджер Сбера прокомментировал инициативу ЦБ в сфере комплексного урегулирования

Сбер поддерживает движение к тому, чтобы помощь клиенту с множественными кредитами могла быть гарантированно оказана, заявил в рамках форума Finopolis первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В то же время мы считаем важным учитывать рыночный баланс интересов участников сделки – заемщиков и их кредиторов, кредиторов между собой», — сказал Ведяхин.

По его словам, Сбер начал внедрение комплексного урегулирования в 2022 году, сегодня банк сотрудничает с 11 другими кредитными учреждениями, а общий портфель сделок составляет почти 4 тысячи.

Ведяхин отметил, что данная инициатива поможет решать проблемы клиента «под ключ», избегая ситуаций, когда каждый кредитор мог проводить разовые реструктуризации отдельно друг от друга или отказывать заемщику в связи с высокой кредитной нагрузкой.

«Следующий важный шаг, который нужно сделать для того, чтобы продукт получил должное развитие – это сделать сервис цифровым, чтобы услугу можно было легко оформить и сопровождать – и клиентам, и банкам-участникам. Также мы пригласили к диалогу о развитии продукта и МФО, и коллекторские агентства. Прорабатываем все возможные схемы сделок, которые могут быть важны для наших клиентов», — сказал Ведяхин.

Комплексное урегулирование – это один из новых продуктов на финансовом рынке, который позволяет розничным клиентам реструктурировать несколько кредитов, взятых в разных банках.